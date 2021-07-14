Президент Украины Владимир Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда, который признал противоправным его указ от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", - сообщил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что на сегодняшнем заседании ВС - КАС провозгласил только короткий текст решения. Полный текст будет обнародован в течение 10 дней.

Ранее "Страна" писала о том, что Александр Тупицкий подал иск против КСУ с требованием выплатить ему почти миллион гривень.

Также мы сообщали, что управление Госохраны объяснило, почему не пускает Тупицкого на работу в Конституционный суд.