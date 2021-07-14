Банковая подаст апелляцию на решение ВСУ о незаконности увольнения Тупицкого
Президент Украины Владимир Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда, который признал противоправным его указ от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", - сообщил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".
Напомним, что на сегодняшнем заседании ВС - КАС провозгласил только короткий текст решения. Полный текст будет обнародован в течение 10 дней.
Ранее "Страна" писала о том, что Александр Тупицкий подал иск против КСУ с требованием выплатить ему почти миллион гривень.
Также мы сообщали, что управление Госохраны объяснило, почему не пускает Тупицкого на работу в Конституционный суд.