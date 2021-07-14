Большая палата Конституционного суда признала конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (дискриминационный закон об "тотальной украинизации" - Ред.).

Об этом сообщили "Стране" в Конституционном суде.

Соответствующее решение суд принял по делу, открытому на основании конституционного представления 51 народного депутата Украины.

Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля.

"Таким образом на данный момент с учетом демонстративного нежелания "слуг народа" менять в закон с парламенте, останется только один путь для его отмены - смена власти после новых выборов", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о "тотальной украинизации", согласно которому украинский язык утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. Закон поддержали 278 депутатов.

Зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинскому правительству пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

В поддержку приведения закона с рекомендациями Венецианской комиссии выступил действующий спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Отметим, что в этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг. После этого по стране прокатилась волна языковых скандалов и увольнений. В Кривом Роге без работы осталась сотрудница почты, которая обслуживала клиента на русском языке. В Днепре из-за использования русского языка уволили баристу и закрыли кофейню. В Киеве за использование русского языка начали увольнять кассиров супермаркета.

С 16 июля в Украине вступят в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. За день до этого Верховная Рада рассмотрит правки нардепа от "Слуги народа", касающиеся отмены штрафов за нарушение языкового законодательства, а также предоставления права обучения на языках нацменьшинств (в том числе и на русском) на всех уровнях - в школах, и в вузах.