Правительство утвердило постановление об утверждении договора о новых правилах оформления долгосрочных виз между Украиной и Литвой. Согласно документу, за консульский сбор нужно будет платить 60 евро.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 14 июля.

Сам договор был подписан сторонами в Вильнюсе в апреле 2021 года. Речь идет о долгосрочных визах - более чем на 90 дней пребывания в стране.

Из нововведений, согласно документу, только размеры консульского сбора. Сейчас за оформление долгосрочных виз типа D платить не нужно. По новому соглашению, будет консульский сбор в размере 60 евро. Как подсчитали в Кабмине, взимание платы с литовцев, претендующих на долгосрочные украинские визы, позволит привлекать в бюджет 10560 евро в год или почти 346 тысяч евро по действующему курсу.

Соответственно, платить придется и украинцам, которые будут открывать долгосрочные литовские визы (но есть пункт о том, что возможно оформление по нулевому тарифу, если таковой предусмотрен в национальном законодательстве).

Ранее мы рассказывали, что Кабмин одобрил увеличение пенсий военным пенсионерам.

Также на этом заседании правительство назначило нового руководителя Национальной службы здоровья Украины.