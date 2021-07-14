Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рассмотрел заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке.

Решение комитет принял в среду, 14 июля.

Комитет рекомендовал народным депутатам во время пленарного заседания в зале путем голосования определиться относительно этой отставки.

Решение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Профильный комитет Рады в своём решении не стал рекомендовать парламенту уволить главу МВД Авакова, отдав этот вопрос на усмотрение самих депутатов. Как правило, такую формулировку комитет избирает по разного рода спорным вопросам", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля сообщалось, что президент Владимир Зеленский собирает фракцию для обсуждения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Позже в Раде появились слухи, что Аваков уже написал заявление об отставке.

Спустя некоторое время сам Аваков подтвердил эти слухи. "Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - сказал Аваков по этому поводу.

Как писала "Страна", Авакова на посту главы МВД могут заменить на харьковского мажоритарщика, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Бакумова. По другим данным, новым министром может стать глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Позже кандидатуру Монастырского предложил Зеленский на заседании фракции "Слуга народа".