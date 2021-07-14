Ведущая телеканала "Першого Незалежного" Диана Панченко, которая ранее сообщила о том, что будет ведущей на международной фестивале "Славянский базар" в белорусском Витебске, рассказала "Стране" подробности своего участия.

"Стать ведущей "Славянского базара" примерно месяц назад мне предложил руководитель украинской делегации, Владислав Багинский. Это произошло во время встречи в лифте. Я ни минуты не раздумывая дала согласие", - объяснила Панченко.

Кроме этого, ведущая считает, что музыка должна оставаться вне политики.

"Я с большим уважением отношусь к Беларуси и белорусскому народу и еду не к Лукашенко, как уже успели раструбить некоторые СМИ, а к людям. Да, политическая ситуация изменилась, но люди остались прежними. Именно это человеческое, как мне кажется, нужно хранить и беречь", - добавила ведущая.

О своей поездке в Витебск Панченко объявила не сразу, а уже после того, как пересекла границу.

"Конечно, это произвело резонанс: уже в течение часа ко мне обратились за комментариями многие белорусские коллеги. Тысячи комментариев в соцсетях за час и что радует - большинство положительных. Люди поддерживают и желают удачи. Но конечно хватает и хейта. Некоторые написали, мол это "танцы на крови". Абсолютно с этим не согласна. Если у нас во власти не сложилось с людьми, которые дружат с дипломатией, очень здорово, что еще находятся люди, которые благодаря искусству, музыке поддерживают связь между странами", - утверждает она.

Ведущая также поделилась тем, каких нарядов от нее стоит ожидать на "Славянском базаре".

"Мы очень тщательно готовились к этому событию, очень основательно подошли к выбору платья, его шил стилист "Первого Независимого" Макс Перепелица. Скажу, что платье будет очень нарядным, одновременно лаконичным и смелым, как Украина и как те люди, которые несмотря ни на что сегодня едут в Беларусь", - сообщила Панченко.

Кроме того, ведущая заявила, что зрителей "Первого Независимого" в скором времени ожидает большое количество эксклюзива.

"Первый Независимый" будет транслировать торжественное открытие в четверг, 15 июля. Мы будем транслировать конкурсные дни. Конечно, покажем самые интересные моменты из закулисья. Ждите много эксклюзива и интересных интервью. Поэтому смотрите "Первый Независимый" и нас на Ютуб", - сказала телеведущая.

"Очень здорово, что несмотря ни на что находятся люди, которые смело выражают свою позицию. Именно поэтому, наверное, я и не раздумывала ехать в Витебск или нет. Мне кажется, очень правильно, когда то, что ты делаешь - делаешь открыто и смело, а не критикуешь политику РФ одновременно продавая сериалы в Россию и зарабатывая на этом неплохие деньги", - говорит Диана Панченко.

"Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль, который проводится в Беларуси с 1992 года. В фестивале традиционно принимают участие знаменитые артисты из Украины, России и Беларуси, например в 2019 году звездной гостьей фестиваля стала София Ротару.

Ранее "Страна" публиковала интервью с Дианой Панченко, в котором она рассказала о причинах закрытия трех оппозиционных телеканалов.