В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины своим постановлением внес изменения в действующее законодательство относительно использования РРО при расчете за товары и услуги. Изменения коснулись сборщиков вторсырья и ФОПов 2-4 группы.

Соответствующие решения были приняты в ходе очередного заседания правительства.

Было принято несколько изменений относительно использования РРО. Во-первых, повысили порог, при котором предприниматель-ФОПы 2-4 группы обязан использовать кассовый аппарат. С 1 млн гривен годового дохода его изменили на 220 минимальных зарплат. Сейчас это 1,32 млн гривен, но с повышением минималки до 6,5 тысяч в конце этого года будет уже 1,43 млн. В дальнейшем сумма будет расти, так как планируется повышать минималку и в последующие годы.

Во-вторых, вывели из-под РРО прием металлолома. Главная цель нововведения, как указано в пояснительной записке, - вытянуть эту отрасль из тени. Сейчас сборщики металлолома, особенно те, кто принимает его от населения, зачастую работают нелегально, соответственно, не платят вообще никаких налогов.

По оценкам профильной ассоциации "УА Втормет", в 2019 году заготовка металлолома черных металлов составила порядка 3,4 млн тонн, а в 2020 году - немногим более 3 млн тонн, то есть, объемы сократились на 9%. Это случилось после того, как сборщиков лома обязали использовать РРО. При этом больше 80% заготовки лома от физлиц (2,5 млн тонн) находится в тени, - говорится в пояснительной записке.

Нацполиция периодически выявляет такие нелегальные пункты приема лома и штрафует сборщиков. Но количество админпротоколов снижается. Скажем, в 2018 году их было составлено более 600, а в 2019 году уже только порядка 400. Скорее всего, эта тенденция связана с тем, что сборщики попросту договариваются с контролерами и платят им, чтобы те их не замечали. Требование о работе сборщиков металлолома через кассовые аппараты только усугубило ситуацию - еще больше пунктов уходит в тень.

Поэтому приемщиков вторсырья и лома освободили от требования по обязательному использованию РРО.

Впрочем, для остальных ФОПов кассовые аппараты остаются обязательными. Причем, после окончания карантина гайки будут и дальше закручивать. По-сути, не останется практически ни одной отрасли, которая сможет легально работать без чеков. Поэтому уступка сборщикам металла в данной ситуации похожа, скорее, на лоббизм интересов отдельного бизнеса, чем на попытку облегчить жизнь ФОПам.

Напомним, в Украине с прошлого года возобновились протесты предпринимателей. 29 июня, в Киеве прошел очередной "ФОП-майдан". Еще с 2019 года ФОПы требуют у власти сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности, отменить обязательные кассовые аппараты для новых групп малого бизнеса.