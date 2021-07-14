Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 июля, согласовал законопроект, который предусматривает изменения правил трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства.

В пояснительной записке указано, что действующее трудовое законодательство не покрывает все вопросы, связанные с работой в Украине иностранцев. Поэтому такие специалисты нередко устраиваются неофициально либо на неполный день. Также легальная работа иностранных студентов в нашей стране вообще не предусмотрена. В новом проекте это предлагается устранить.

В частности, в законопроекте сказано, что иностранцы, которые учатся в вузах нашей страны, имеют право работать как в период обучения, так и после его окончания - если устроятся в течение 30 календарных дней после завершения учебы.

Кроме того, в документе описана процедура оформления и продления разрешений на работу в Украине. Ее в новом законопроекте предлагается упростить. Но при этом работодатели будут обязаны платить за иностранных работников ЕСВ, а при его неуплате или задолженности разрешение на работу могут не продлить.

Что касается зарплаты иностранных специалистов в Украине, то по действующему закону о занятости населения, в отдельную категорию выведены так называемые "иностранные высокооплачиваемые профессионалы", и прямо прописано, что их зарплаты в Украине составляют не ниже 50 минималок (то есть, на сегодняшний день - 300 тысяч гривен в месяц).

Другим иностранцам также нужно платить неплохие по нашим меркам оклады. Так, работодатель, который берет в штат иностранца, обязан платить ему не ниже пяти минималок (30 тысяч гривен) для специалистов в общественных и благотворительных организациях или учебных заведениях, и 10 минимальных зарплат (60 тысяч гривен) для всех других специалистов.

При этом в действующем законодательстве не указано вообще никаких требований к уровню иностранных специалистов, претендующих на такие зарплаты. А также ничего не говорится об оплате украинских специалистов на аналогичный должностях. Поэтому все пункты о гарантированно высоких окладах для иностранцев из действующего законодательства предлагается убрать.

Таким образом в случае принятия нового проекта появляются основания для пересмотра заоблачных зарплат иностранцам, в частности, в набсоветах госкомпаний.

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