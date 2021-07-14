Во вторник, 13 июля, полиция провела обыски офисе "Консалтинговой группы А-95" и квартирах ее руководителей журналистов Сергея и Артема Куюнов.

Об этом руководитель компании Сергей Куюн сообщил в Facebook.

По его информации, обыски проводились по делу 2019 года о минимизации налоговых обязательств, в котором фигурирует два десятка компаний. "Консалтинговую группу А-95" подозревают в оптимизации НДС их клиентов на 2,1 млн грн.

Впрочем, по словам Куюна, с названными компаниями они с братом не работали, и к оптимизации НДС никакого отношения не имеют. Обыски журналист связывает с атакой, к которой причастны недоброжелатели.

"Сегодня в наших квартирах и офисе "Консалтинговой группы А-95" прошли обыски, изъята техника. Всех деталей еще не знаю, поскольку нахожусь за рубежом в отпуске. Последнее, что сообщили: "Полиция с ломом и топором вошла в офис"... Мы много пишем о беспределе силовиков, а сегодня сами стали объектом классической атаки", - написал Куюн.

В последнее время журналисты много писали о нелегальных мини-НПЗ, которые смешивают низкокачественные исходники с растворителями и продают их под видом качественных нефтепродуктов, уклоняясь от уплаты налогов и акцизов. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн связывает обыски с их критикой работы сети АЗС БРСМ-Нафта.

"Но мало ли, писали мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим бодяжникам типа МОТТО, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани". Ничем это дело не закончится, шансов там нет, все у нас по налоговой части в порядке... Им нужны только наши телефоны и наши компьютеры, чтобы накопать что-то для дальнейших вбросов и провокаций, чтобы заставить нас потушить прожектор, который мы на это кубло навели", - напсал Куюн.

Напомним, в 2019 году власти пообещали после встречи представителей крупных сетей АЗС у Зе по ценам власти пообещали очистить рынок от нелегальных заправок.

"Страна" писала о том, чем тогда закончилась история со снижением цен на бензин и зачисткой рынка нелегальных заправок.