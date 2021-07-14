В среду, 14 июля, внеочередное заседание Верховной Рады Украины продлилось всего три минуты. За это время народные депутаты приняли без обсуждения два законопроекта.

Прямую трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада".

На внеочередном заседании в зале зарегистрировались 316 народных избранников. Без обсуждения был принят во втором чтении законопроект №5141 о внесении изменений в ЗУ "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов. Текст законопроекта ко второму чтению на сайте парламента на данный момент отсутствует.

Кроме того, парламентарии приняли за основу и в целом законопроект №5440 об изменениях в Переходные положения закона "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Напомним, в ходе очередного заседания 14 июля Рада ввела штрафы за невыполнение требований инспектора Высшего совета правосудия.

Также сообщалось, что Рада приняла закон о Высшем совете правосудия, отдающий иностранцам контроль над назначением его членов.