Верховный Суд признал указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.

Об этом сообщил "Стране" адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

"Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ президента Зеленского №124 об отмене указа о назначении Главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого", - рассказал адвокат.

Кроме того, суд постановил, что действия главы страны против Тупицкого являются незаконными.

По его словам, аналогичное дело относительно Александра Касминина будет рассматриваться кассационным админсудом в сентябре.

"У Офиса президента есть 30 дней для обжалования этого решения по Тупицкому. Но учитывая, что вопрос по Касминину будет рассматриваться только в сентябре, можно ожидать, что разблокирована работа КС будет в декабре", - заявил Кравец.

На сегодняшнем заседании ВС - КАС провозгласил только короткий текст решения. Полный текст будет обнародован в течение 10 дней.

Сегодняшнее решение Верховного суда прокомментировал Телеграм-Канал "Политика Страны".

"Итак, первый из серии явно антиконституционных Указов президента отменён - об увольнении главы КСУ Тупицкого.

Напомним, что в Верховном суде сейчас рассматривается ещё целая пачка исков об отмене Указов президента по санкциям. В том числе и касательно закрытия оппозиционных каналов. С ними, по данным "Страны" процесс идёт не столь быстро, как по Тупицкому, но идёт", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский созвал заседание СНБО для отстранения Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

Затем Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля стало известно, что Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины". После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.

26 февраля президент снова подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.

Через месяц Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

В свою очередь Александр Тупицкий подал иск против КСУ с требованием выплатить ему почти миллион гривень.