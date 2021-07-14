После получения рекомендаций Евросоюза каждая страна ЕС будет принимать свое отдельное решение относительно условий въезда украинцев.

Об этом на заседании Кабмина сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - заявил министр.

При этом он добавил, что решение послов ЕС носит лишь рекомендательный характер.

"Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - добавил Кулеба.

По его словам, он уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами для включения Украины в национальные "зеленые списки" и максимального упрощения условий въезда.

"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - сказал Кулеба.

Напомним, список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели. Последний раз его обновляли 1 июля. Тогда в него включили Молдову, Армению и Азербайджан. Следующий пересмотр должен состояться завтра, 15 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что после недоумения Еврокомиссии Мальта оперативно отменила непривитым против Covid-19 запрет на въезд.

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