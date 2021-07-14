За первые две недели июля в Украине заключено 665 земельных сделок в рамках действующего рынка земли.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

По статистике ведомства, больше всего сделок о купле/продаже земли заключено в Полтавской области (площадь - 154 га). На втором месте - Харьковская область (119,2 га), на третьем - Днепропетровская (72,7 га). В Киеве сделки заключены на куплю/продажу земли площадью 1 га.

Общая площадь земель, на которые заключены сделки в Украине по состоянию на 14 июля - 774 га.

Также Министерство предоставило данные о количестве заключенных сделок по регионам. В Полтавской области - 86, в Киевской области - 77, в городе Киеве - 16, в Винницкой области - 66.

В Министерстве аграрной политики сказали "Стране", что пока не обнародуют данные о стоимости земельных участков, на которые заключаются договора. В ведомстве объясняют это тем, что пока не налажена корректная работа таблицы Госгеокадастра, где ведется учет оборота земли. Мол, в таблице отображаются пока не все земельные участки, и общая стоимость получается ниже реальной.

Однако "Стране" в ведомстве назвали нижний порог цены, за которую в Украине покупают землю - от 2700 грн за гектар.

Там также добавили, что актуальная информация по стоимости земли будет выложена в публичный доступ ориентировочно со следующего понедельника.

Напомним, рынок земли в Украине официально открывался 1 июля. Как сообщалось, в тот день к 14:00 в реестре зарегистрировали 33 соглашения относительно земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какими ценами откроется рынок земли в Украине, и рассказывала, сколько она стоит в других странах.