Дмитрий Самофалов. Фото: Facebook/ Dmytro Samofalov

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 14 июля, назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова вместо Андрея Виленского.

Также правительство определило:

  • Галабудскую Татьяну Николаевну победителем конкурса на занятие должности госсекретаря Минэкономики;
  • Спирину Елену Дмитриевну победителем конкурса на занятие должности госсекретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Машкина Владислава Геннадиевича победителем конкурса на занятие должности председателя Национальной социальной сервисной службы;
  • Король Татьяну Ильиничну победителем конкурса на занятие должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда;
  • Двойленка Ивана Владимировича победителем конкурса на занятие должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы.

Кабмин уволил

  • Лезина Артема Сергеевича с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Кучера Ярослава Александровича с должности заместителя Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Тахтая Алексея Владимировича с должности госсекретаря Министра внутренних дел Украины;
  • Машкина Владислава Геннадиевича от должности председателя Национального социальной сервисной службы Украины;
  • Кузькина Евгения Юрьевича от должности первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кабмин назначил

  • Машкина Владислава Геннадиевича председателем Национальной социальной сервисной службы Украины;
  • Кузькина Евгения Юрьевича первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины;
  • Ивко Андрея Владимировича заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины

Утратили силу распоряжение Кабмина:

  • о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Виленского А.Б.;
  • о временном возложении исполнения обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины Самофаловой Д.А.;

Кабмин назначил временно исполняющими обязанности:

  • государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины Шевнина Сергея Михайловича;
  • председателя Национальной службы здоровья Украины Самофалова Дмитрия Александровича.

Кабмин согласовал назначение

  • Колосюк Галины Владимировны заместителем председателя Черкасской ОГА.

Напомним, ранее Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.

Также мы рассказывали, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.

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