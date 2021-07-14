Кабмин назначил нового руководителя Национальной службы здоровья Украины
Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 14 июля, назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова вместо Андрея Виленского.
Также правительство определило:
- Галабудскую Татьяну Николаевну победителем конкурса на занятие должности госсекретаря Минэкономики;
- Спирину Елену Дмитриевну победителем конкурса на занятие должности госсекретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Машкина Владислава Геннадиевича победителем конкурса на занятие должности председателя Национальной социальной сервисной службы;
- Король Татьяну Ильиничну победителем конкурса на занятие должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда;
- Двойленка Ивана Владимировича победителем конкурса на занятие должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы.
Кабмин уволил
- Лезина Артема Сергеевича с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Кучера Ярослава Александровича с должности заместителя Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Тахтая Алексея Владимировича с должности госсекретаря Министра внутренних дел Украины;
- Машкина Владислава Геннадиевича от должности председателя Национального социальной сервисной службы Украины;
- Кузькина Евгения Юрьевича от должности первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Кабмин назначил
- Машкина Владислава Геннадиевича председателем Национальной социальной сервисной службы Украины;
- Кузькина Евгения Юрьевича первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины;
- Ивко Андрея Владимировича заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины
Утратили силу распоряжение Кабмина:
- о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Виленского А.Б.;
- о временном возложении исполнения обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины Самофаловой Д.А.;
Кабмин назначил временно исполняющими обязанности:
- государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины Шевнина Сергея Михайловича;
- председателя Национальной службы здоровья Украины Самофалова Дмитрия Александровича.
Кабмин согласовал назначение
- Колосюк Галины Владимировны заместителем председателя Черкасской ОГА.
Напомним, ранее Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.
Также мы рассказывали, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.
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