Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 14 июля, назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова вместо Андрея Виленского.

Также правительство определило:

Галабудскую Татьяну Николаевну победителем конкурса на занятие должности госсекретаря Минэкономики;

Спирину Елену Дмитриевну победителем конкурса на занятие должности госсекретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Машкина Владислава Геннадиевича победителем конкурса на занятие должности председателя Национальной социальной сервисной службы;

Король Татьяну Ильиничну победителем конкурса на занятие должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда;

Двойленка Ивана Владимировича победителем конкурса на занятие должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы.

Кабмин уволил

Лезина Артема Сергеевича с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Кучера Ярослава Александровича с должности заместителя Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Тахтая Алексея Владимировича с должности госсекретаря Министра внутренних дел Украины;

Машкина Владислава Геннадиевича от должности председателя Национального социальной сервисной службы Украины;

Кузькина Евгения Юрьевича от должности первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кабмин назначил

Машкина Владислава Геннадиевича председателем Национальной социальной сервисной службы Украины;

Кузькина Евгения Юрьевича первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины;

Ивко Андрея Владимировича заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины

Утратили силу распоряжение Кабмина:

о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Виленского А.Б.;

о временном возложении исполнения обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины Самофаловой Д.А.;

Кабмин назначил временно исполняющими обязанности:

государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины Шевнина Сергея Михайловича;

председателя Национальной службы здоровья Украины Самофалова Дмитрия Александровича.

Кабмин согласовал назначение

Колосюк Галины Владимировны заместителем председателя Черкасской ОГА.

Напомним, ранее Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.

Также мы рассказывали, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.