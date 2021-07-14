В Болгарии на досрочных парламентских выборах победила партия телеведущего и певца Славы Трифонова под названием "Есть такой народ". По предварительным данным подсчета 100% бюллетеней, политсила набрала 24,08% голосов (657 824 голосов) и заняла первое место. Об этом сообщает ВТА.

На втором месте, по данным ЦИК, оказалась партия ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил) бывшего премьер-министра Бойко Борисова - 23,51% (642 165 голосов).

На третьем месте - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 13,39% голосов. Коалиция во главе с "Демократической Болгарией" получила 12,64% голосов, "Движение за права и свободы" - 10,71% голосов, "Вставай! Мафия прочь!" - 5,01%.

Ожидается, что после распределения мандатов "Есть такой народ" будет иметь 62 депутата, а ГЭРБ - 61.

Окончательные результаты и распределение мест в парламенте объявят в течение четырех дней со дня выборов, то есть не позднее 15 июля.

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