Неделю назад "Страна" рассказывала о политическом флирте, который начал Киев по отношению к Пекину.

Послышалось много заявлений с реверансами в адрес китайцев от "Слуги народа". Далее Украина отозвала свою подпись из инициированного американцами воззвания в защиту народа уйгуров. Параллельно правительство подписало крупное соглашение с Поднебесной - о финансировании проектов инфраструктуры в рамках "Большого строительства".

Все это было тем более удивительно, что не так давно у китайцев отобрали завод "Мотор Сич", после чего в Пекине решили судиться и намекнули, что могут начать вкладывать деньги в аннексированный Крым.

Но в Украине довольно быстро попытались сгладить конфликт и заявили, что с Поднебесной конфликта нет.

Сохранить отношения с Китаем на Банковой хотят по двум причинам: во-первых, это крупный рынок сбыта и торговый партнер, а также источник инвестиций.

Во-вторых, у Зеленского пытаются создать противовес давлению США, которые за небольшие кредитные вливания требуют слить под них судебную систему и государственные компании. И, кстати, в лагере проамериканских активистов начали власть за "китайский поворот" критиковать.

За последние дни прокитайская риторика только усилилась. Разбирались, что это значит.

Первый звонок Си и безвиз с Китаем

Вчера Офис президента Украины сообщил, что Зеленский провел первый телефонный разговор с премьером Китая Си Цзиньпином. Сообщение было выдержанно в настолько восторженном стиле, насколько позволяет дипломатия.

Текст был усыпан словосочетаниями вроде "стратегическое партнерство", "дружба между нашими народами". Зе даже заявил, что китайские "вакцины спасли жизнь многим украинцам".

Также он напомнил, что "Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире".

"Мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", – отметил президент Украины и заметил, что товарооборот между странами растет уже второй год подряд, несмотря на пандемию.

Зеленский заявил, что китайских инвесторов ждут на строительстве портов, дорог - автомобильных и железных, а также для модернизации инфраструктуры городов. На этом месте Си Цзиньпин похвалил "Большую стройку".

Еще одним приоритетом стороны назвали увеличение экспорта украинской сельхозпродукции в Китай. А Зеленский заявил, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайских товаров.

Одно из важных заявлений - это договоренность заключить соглашение о безвизовых поездках. А дальше прозвучали вещи, которые могли бы обеспокоить Запад.

"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая", - говорится в заявлении пресс-службы президента. То есть Украина по сути поддержала суверенитет Китая над Тайванем, который де-факто оспаривается США.

Компартия Китая "дает пример всему миру"

За день до этого созвона о Китае и его коммунистической партии в комплиментарном ключе высказались руководители "Слуги народа" - глава партии Александр Корниенко и лидер фракции Давид Арахамия.

Хвалили Китай они на русском языке.

Арахамия сказал, что посол Китая подарил ему собрание сочинений Си Цзиньпина, и он его читает. "Китайский пример уникален, благодаря в первую очередь китайской партии... Я читаю и я восхищаюсь горизонтом планирования", – сказал он.

Корниенко говорил, что Китай показал "важный пример", как можно за короткий срок "перевыполнять задачи, обгоняя темпы роста, и побороть бедность". И, в отличие от Арахамии, Александр прямо похвалил КПК - Компартию Китая.

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует КНР под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей они как раз дают пример всему миру", – сказал он.

До этого Арахамия давал похожее интервью китайскому агентству "Синьхуа" и там пообещал перенимать опыт Компартии Китая.

Да и в целом история "позитивных сдвигов" в украино-китайских отношениях последнее время прогрессирует. И курирует процесс Банковая.

Зачем Зеленскому китайский вектор?

О том, что Китай может стать для Украины альтернативой МВФ, "Страна" уже рассказывала.

Если вкратце - Поднебесная давно была согласна открыть для Украины свои финансовые возможности. Причем без прямолинейных политических условий, которые обычно ставит Запад. Речь может идти о 30-40 миллиардах долларов под различные проекты, в частности - поставки продовольствия, в котором резко нуждается Китай.

Причем, как рассказывал "Стране" агробизнесмен Олег Бахматюк, эти средства могут поступить авансом, в счет будущих поставок. Что гораздо выгоднее кредитов МВФ.

Также, как видим, Китай заинтересован в проектах вроде "Большой стройки" да и других. Все это давно не новость.

При этом были большие сомнения насчет того, что украинская власть начнет развивать отношения с Китаем. В первую очередь, из-за ее ориентации на США, которые считают Пекин угрозой наравне с Россией.

Именно американцы заставили отобрать у китайских инвесторов "Мотор Сич" и отказаться от других проектов, для чего в Киев даже приезжал специальный эмиссар Трампа по "китайской угрозе".

И при Байдене эта политика относительно Украины вряд ли изменилась (достаточно вспомнить, как лояльное американцам НАБУ завело уголовное дело по закупке китайской вакцины "Коронавак").

Нынешние инициативы Зеленского и его "слуг" уже торпедируют широкие круги "соросят", которые, не имея экономических аргументов, пускаются в морально-духовные: вроде тех, что Китай - враг либерализма, Запада, диктатура и тому подобное. Хотя при этом они не критикуют сотрудничество Украины с монархиями вроде Катара или Саудовской Аравии.

При этом, несмотря на неудовольствие грантовых активистов, Банковая продолжает "качать" китайскую тему. Причем главным образом в информационном поле. Поскольку разные соглашения с Пекином заключались и раньше (как при Порошенко по "Мотор Сичи"). Но славословить китайских коммунистов и товарища Си начали только сейчас.

Из чего многие делают вывод, что помимо "вкусных" тем для "Большой стройки", на которых можно освоить миллионы, китайский кейс нужен еще и для чего-то. Например - для демонстрации американцам альтернатив: если Запад продолжит давить на Зеленского по поводу реформ, кредиты можно найти и у оппонентов США.

По крайней мере, именно такой мессидж пока читается в действиях властной команды, которая готовится к переговорам с американцами во время визита Зеленского к Байдену в Вашингтон.

Поэтому пока вопрос, насколько китайский разворот серьезно воспринимают на самой Банковой. Как серьезный геополитический проект, который поможет Украине слезть с иглы МВФ. Или как попытку припугнуть американцев - и выбить у них некие послабления по кредитам и условиям их получения.

Во втором случае славословия в адрес председателя Си могут закончиться столь же внезапно, как и начались.