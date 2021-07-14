Кабмин 14 июля начался уже по традиции с ковидной темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вакцинация в Украине набирает темпы, проблем с поставками вакцин нет. Еще одна хорошая новость - послы стран ЕС рекомендовали включить нашу страну в зеленый список, а это фактически означает начало "разморозки" безвиза. Хотя окончательные решения - за властями каждой европейской страны, вхождение в зеленый список позволяет рассчитывать, что наши граждане смогут более свободно передвигаться по Европе.

Что касается решений Кабмина, то правительство выделило очередные 400 млн гривен на погашение задолженности по шахтерским зарплатам. С начала года из бюджета на эти цели ушло уже порядка 2 млрд, причем ситуация в угольной отрасли остается сложной. На этом фоне правительство дает старт эксперименту по трансформации угольных регионов. Начнут его с Мирнограда и Червонограда. Проект будет проходить при поддержке Германии. В Кабмине обещают создание новых производств, поддержку развития бизнеса в шахтерских городах и др. Но поможет ли это решить вопрос с трудоустройством бывших шахтеров и социальной защитой граждан - вопрос пока открытый.

Разбирались, что еще принял Кабмин 14 июля.

Работа для иностранцев

В Украине хотят переписать правила трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект согласовал Кабмин на заседании 14 июля.

В пояснительной записке указано, что действующее трудовое законодательство не покрывает все вопросы, связанные с работой в нашей стране иностранцев.

Поэтому такие специалисты нередко устраиваются неофициально либо на неполный день. Легальная работа иностранных студентов в Украине вообще не предусмотрена. В новом проекте эти пробелы предлагается устранить. В частности, прописано, что иностранцы, которые учатся в вузах нашей страны, имеют право работать как в период обучения, так и после его окончания - если устроятся в течение 30 календарных дней после завершения учебы.

Также достаточно громоздкая процедура оформления и продления разрешений на работу в Украине. Ее в новом законопроекте предлагается упростить. Но при этом работодатели будут обязаны платить за иностранных работников ЕСВ, а при его неуплате или задолженности разрешение на работу могут не продлить.

Но главный вопрос — зарплаты иностранных специалистов в Украине. По действующему закону о занятости населения, в отдельную категорию выведены так называемые «иностранные высокооплачиваемые профессионалы», и прямо прописано, что их зарплаты в Украине составляют не ниже 50 минималок (то есть на сегодняшний день — 300 тысяч гривен в месяц).

Другим иностранцам также нужно платить неплохие по нашим меркам оклады. Так, работодатель, который берет в штат иностранца, обязан платить ему не ниже пяти минималок (30 тысяч гривен) для специалистов в общественных и благотворительных организациях или учебных заведениях, и 10 минимальных зарплат (60 тысяч гривен) для всех других специалистов. Показательно, что при этом в действующем законодательстве не указано вообще никаких требований к уровню иностранных специалистов, претендующих на такие зарплаты. А также ничего не говорится об оплате украинских специалистов на аналогичный должностях. То есть иностранцам гарантированы приличные по нашим меркам зарплаты уже за сам факт наличия у них зарубежного гражданства. Что дискриминирует украинских специалистов, - говорится в пояснительной записке. Поэтому все пункты о гарантированно высоких окладах для иностранцев из действующего законодательства предлагается убрать. Таким образом, в случае принятия нового проекта появляются основания для пересмотра заоблачных зарплат иностранцам, в частности в набсоветах госкомпаний.

Новый национальный парк

В Украине появится новый национальный природный парк - Холодный Яр. Проект указа президента на эту тему согласовал Кабмин. Парк планируется создать в Черкасской области на площади свыше 6,8 тысяч гектар государственных земель, которые передадут из Камянского лесхоза и Черкасской обладминистрации. До 2023 года Кабмин должен будет решить вопрос с оформлением этих земель в постоянное пользование парка. То есть, согласно статусу объекта, вести вырубки или строительство тут будет нельзя или же придется получать специальные разрешения.

Эту территорию в пояснительной записке называют уникальной - там сосредоточен массив широколистных лесов, растет множество растений из Красной книги. Плюс - на территории расположено больше 150 археологических и исторических достопримечательностей.

Парк будет управляться специально созданной администрацией и перейдет в сферу управления Минприроды.

Литовские визы подорожают

Кабмин утвердил постановление об утверждении договора о новых правилах оформления долгосрочных виз (более чем на 90 дней пребывания в стране) между Украиной и Литвой. Сам договор был подписан сторонами в Вильнюсе в апреле этого года.

Из нововведений, собственно, только размеры консульского сбора. Сейчас за оформление долгосрочных виз типа D платить не нужно. По новому соглашению, будет консульский сбор в размере 60 евро. Как подсчитали в Кабмине, взимание платы с литовцев, претендующих на долгосрочные украинские визы, позволит привлекать в бюджет 10560 евро в год или почти 346 тысяч гривен по действующему курсу.

Соответственно, платить придется и украинцам, которые будут открывать долгосрочные литовские визы (но есть пункт о том, что возможно оформление по нулевому тарифу, если таковой предусмотрен в национальном законодательстве).

Деньги для госисполнителей

У госисполнителей существенно вырастут доходы. Кабмин внес изменения в порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям.

Сейчас госисполнители имеют право на 2% от взысканной ими суммы стоимости имущества должника (но не более 200 прожиточных минимумов). Еще 0,5% от суммы причитается руководителю органа исполнительной службы.

То есть, если, к примеру, выполняется решение суда по взысканию 10 тысяч гривен, то госисполнитель получает 200 гривен, а его руководитель - 50 гривен. Но на практике получить вознаграждение не так просто - процедура слишком хлопотная. Поэтому зачастую госимполнители попросту не пишут заявления на вознаграждения с небольших сумм. Но таковых в отечественном судопроизводстве как раз большинство - 56,5% документов предусматривают взыскание до 1 тысячи гривен. Поэтому госимполнители теряют деньги на ровном месте. В пояснительной записке приводится пример по Старомиському отделению государственной исполнительной службы в Виннице. За второе полугодие 2019 года им было взыскано более 4,8 млн гривен по исполнительным документам плюс свыше полумиллиона гривен исполнительного сбора. Если бы госисполнители получали свою долю с каждого взыскания, то на руки им бы выдали почти 121 тысячу гривен, но реально они получили меньше 60 тысяч. Что явно не мотивирует исполнителей выбивать деньги по суду, особенно небольшие суммы. Чтобы решить эту проблему, предлагается ввести автоматическое начисление вознаграждения госисполнителям - без их обращения за выплатами.

Откат по кассовым аппаратам

Власти готовят откат по кассовым аппаратам. Кабмин своим постановлением внес изменения в действующее законодательство относительно использования РРО при расчете за товары и услуги.

Нововведений несколько.

Во-первых, повысили порог, при котором предприниматель-ФОПы 2-4 группы обязан использовать кассовый аппарат. С 1 млн гривен годового дохода его изменили на 220 минимальных зарплат. Сейчас это 1,32 млн гривен, но с повышением минималки до 6,5 тысяч в конце этого года будет уже 1,43 млн. В дальнейшем сумма будет расти, так как планируется повышать минималку и в последующие годы.

Во-вторых, вывели из-под РРО прием металлолома.

Главная цель нововведения, как указано в пояснительной записке,- вытянуть эту отрасль из тени. Сейчас сборщики металлолома, особенно те, кто принимает его от населения, зачастую работают нелегально, соответственно, не платят вообще никаких налогов.

По оценкам профильной ассоциации "УА Втормет", в 2019 году заготовка металлолома черных металлов составила порядка 3,4 млн тонн, а в 2020 году - немногим более 3 млн тонн, то есть, объемы сократились на 9%. Это случилось после того, как сборщиков лома обязали использовать РРО. При этом больше 80% заготовки лома от физлиц (2,5 млн тонн) находится в тени, - говорится в пояснительной записке.

Нацполиция периодически выявляет такие нелегальные пункты приема лома и штрафует сборщиков. Но количество админпротоколов снижается. Скажем, в 2018 году их было составлено более 600, а в 2019 году уже только порядка 400. Скорее всего, эта тенденция связана с тем, что сборщики попросту договариваются с контролерами и платят им, чтобы те их не замечали. Требование о работе сборщиков металлолома через кассовые аппараты только усугубило ситуацию - еще больше пунктов уходит в тень.

Поэтому приемщиков вторсырья и лома освободили от требования по обязательному использованию РРО.

Впрочем, для остальных ФОПов кассовые аппараты остаются обязательными. Причем, после окончания карантина гайки будут и дальше закручивать. По-сути, не останется практически ни одной отрасли, которая сможет легально работать без чеков. Поэтому уступка сборщикам металла в данной ситуации похожа, скорее, на лоббизм интересов отдельного бизнеса, чем на попытку облегчить жизнь ФОПам.

Ветеранский фонд

В структуре Минветеранов появится Украинский ветеранский фонд. Решение о его создании принял Кабмин.

Фонд будет заниматься реализацией программ и проектов по поддержке ветеранов и их семей, курировать финансирование таких проектов, в том числе, за счет грантов, и т.д. Также Фонд станет поддерживать ветеранский бизнес.

На новый Фонд в 2022 году из госбюджета планируется выделить 3 млн гривен. Но в качестве источников его финансирования указаны также взносы физических и юридических лиц, в том числе, иностранных. Всего на финансирование Фонда в следующем году хотят привлечь почти 97 млн гривен, а в 2023 году больше 257 млн.

Больше 5 миллиардов на военные пенсии

Экс-военные и силовики в отставке, которые уже несколько лет воюют за свои пенсии, таки добились своего. Сегодня Кабмин своим постановлением принял решение о дополнительных пенсионных выплатах военным пенсионерам. Отметим, что под голосование по этому вопросу под Кабмином собрались митингующие военные пенсионеры. И премьер-министр Денис Шмыгаль отправил представителя правительства к активистам прямо с заседания - сообщить им о хорошей новости.

Мы уже писали, что за проблемы были с военными пенсиями. Их не пересчитали вслед за повышением довольствия в армии и силовых структурах, затем такой перерасчет был проведен, но деньги стали выплачивать небольшими частями "в рассрочку". Кроме того, многих составляющих, которые влияют на военные пенсии (работа в условиях риска, коэффициенты за звание, выслугу и т,д) не учли или учли частично. Некоторые пенсионеры добивались выплат через суды, но таких меньшинство. Минимальные пенсионные выплаты экс-военнослужащим составляют на сегодняшний день 2-2,7 тысяч гривен, - сообщили в Минсоцполитики.

В течение последних лет военные пенсионеры несколько рах выходили на акции протеста. Также в парламенте есть несколько законопроектов на тему военных пенсий, но их пока не приняли.

Поэтому Кабмин решил до принятия соответствующих законов принять некое промежуточное решение.

Так, предлагается с 1 июля этого года всем военным пенсионерам, которым пенсии назначены до 1 марта 2018 года, установить дополнительную ежемесячную доплату в сумме 2 тысячи гривен. Такие доплаты будет получать больше 400 тысяч бывших военнослужащих;

Тем экс-военным и силовикам, которым пенсию назначали по закону №2262 (и которым провели перерасчет за 2016-2017 годы, но платят его в рассрочку на несколько лет) минимальная пенсия устанавливается на уровне 3854 гривны в месяц.

Для участников боевых действий минимальная пенсия будет составлять 3893,4 гривны в месяц.

По расчетам Пенсионного фонда, на такое повышение пенсий потребуется на июль-декабрь этого года более 5,3 млрд гривен из государственного бюджета.

Впрочем, сами военные пенсионеры говорят, что ожидали явно не этого. И доплата в 2 тысячи гривен их явно не устраивает.

"В 2018 году провели перерасчет пенсий военным з 2016-2017 годы. Сформировался долг за два года, который начали выплачивать частями. Как раз в июле этого года выплаты этих долгов закончились, и пенсионеры почувствовали себя обворованными, ведь их пенсии должны были автоматически уменьшиться у кого на 1,5 тысячи, у кого на 2,5 тысяч. Поэтому начали подниматься протесты, и власти вынуждены были согласиться на доплаты в 2 тысячи. То есть, фактически теперь пенсионеры будут получать столько же, сколько и до этого, а некоторые даже на 300-500 гривен меньше. Полноценного перерасчета пенсий военным не было, и непонятно будет ли он вообще. В законопроекте 2141, который подан в Раду, хотят отдать этот вопрос полностью на откуп Кабмину, а это значит, что решаться он будет в ручном режиме - есть деньги в бюджете - доплатят, а нет - попросят еще подождать", - пояснил нам активист, работник системы МВД в отставке Игорь Сухарь, который давно отстаивает интересы военных пенсионеров в судах.

Ковидные паспорта

Кабмин окончательно определился с ковидными паспортами для украинцев.

Правительство прописало Порядок формирования и использования сертификатов, которые подтверждают вакцинацию от ковида (другими словами, ковидных паспортов). В нем перечислены клинические критерии выдачи сертификатов и время их действия.

Таких критериев несколько:

1. Вакцинация от коронавируса. В центральной базе данных электронной системы Минздрава должна быть информация о полном курсе вакцинации с указанием названия и серии вакцины. Ковид-сертификат может быть сформирован сразу же после внесения в базу данных информации по последней дозе вакцины. Срок действия такого сертификата - 180 дней со дня введения последней дозы. В течение такого же времени Украина будет признавать иностранные ковидные сертификаты на своей территории.

2. Тест ПЦР. В центральной базе данных электронной системы Минздрава должна быть информация о негативном тесте ПЦР. Ковидный сертификат может быть сформирован сразу же после появления в системе такой информации. Срок действия - 72 часа с момента забора биологического материала на анализ.

3. Выздоровление от ковида. В базе Минздрава должна быть информация о позитивном тесте на коронавирус (ПЦР или экспресс). Повторного теста уже не требуется. Сертификат может быть сформирован через 14 дней после того, как человек заболел, но нужна также информация о выздоровлении (справка от врача). Такой сертификат также будет действителен в течение 180 дней с даты выдачи. Таким образом украинские ковидные паспорта будут полностью "технически совместимыми" с европейскими, - говорится в пояснительной записке.