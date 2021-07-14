Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа "нормандского формата" на разных уровнях поставлена на паузу по причине невыполнения Украиной ранее достигнутых договоренностей и минских соглашений в целом.

Об этом он заявил агентству ТАСС в среду, 14 июля.

Песков сказал, что реализация минских соглашений 2015 года была бы самой действенной мерой для решения проблемы Донбасса, а выработка практических шагов осуществляется в рамках "нормандской четверки" на различных уровнях, включая контакты по линии политических советников, глав МИД и лидеров государств (Украины, России, Франции и Германии).

"Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошел", - сказал представитель Кремля.

Напомним, сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации может состояться в ближайшее время. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должны стать подготовленные Францией и Германией кластеры по Донбассу.

В апреле 2021 года прошли переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу. Они длились несколько часов, однако никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.