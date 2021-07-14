Служба безопасности Украины вызвала для допроса по делу о подписании "Харьковских соглашений" пятерых народных депутатов.

Соответствующие повестки опубликованы на сайте СБУ в среду, 14 июля.

Среди вызванных на допрос трое представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь": Юрий Бойко, Виталий Борт, Сергей Ларин. Кроме того, в СБУ вызвали Игоря Палицу из группы "За будущее", а также внефракционного депутата Дмитрия Шпенова. Всех их вызвали через аппарат Верховной Рады.

Как известно, 21 марта 2010 года были подписаны Харьковские соглашения: в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года Россия снизила цену на газ для Украины.

Напомним, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить деятельность депутатов, которые проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений 11 лет назад. На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене.

Как писала "Страна", подписание этого документа в 2010 году поддержал и Петр Порошенко.

В свою очередь Владимир Зеленский потребовал разобраться с теми, кто писал и принимал "Харьковские соглашения".