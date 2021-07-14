Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о прогрессе и сближении позиций, достигнутых в процессе переговоров с США по вопросу запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает DW.

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил Маас.

При этом не стал делать прогнозы по поводу достижения прорыва на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая запланирована на 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - добавил Маас.

Как сообщает издание, во время встречи Меркель с Байденом намерены обсудить Украину и Северный поток-2. Однако главными темами на повестке дня станут скорее пандемия и политика в отношении Китая.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа. При этом недавно стало известно, что Германия подготовили несколько вариантов предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за открытия газопровода.

Также сообщалось, что Киев хочет получить от Берлина в качестве компенсации за запуск "Северного потока-2": 2-3 миллиарда евро, открытие кредитной линии от Евросоюза на 5 миллиардов евро и продление на 10 лет контракта с Россией на транзит газа через Украину.

Однако во время встречи Владимира Зеленского и Ангелы Меркель 12 июля от канцлера ФРГ прозвучало лишь туманное обещание обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом.