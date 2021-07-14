У двоих жителей Закарпатской области, родителей мужчины, недавно вернувшегося из Санкт-Петербурга, подтвердился индийский штамм коронавируса "дельта".

Об этом со ссылкой на заявление главного врача областной инфекционной больницы Михаила Поляка сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

"Речь идет о семье, которая вернулись в Закарпатье из России. Это семья, которая приехала в область из Санкт-Петербурга к родственникам. Муж ранее переболел "Дельта"-штаммом в России, а вот его жена уже болела здесь и две недели провела в реанимации инфекционной больницы. Кроме того с такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца. Скорее всего заразилась от мужа, а его родители уже от него. Очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где сегодня подтвердили наличие у наших пациентов штамма "Дельта", - сказал он.

Он добавил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны из больницы и находятся дома. Подтверждение "дельты" пришло по двум пациентам. Речь идет о родителях мужчины, который приехал из Санкт-Петербурга.

"Мы заподозрили у них именно штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, которая у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма "Дельта". И сразу родители ее мужа с такими же симптомами к нам попали", - отметил Поляк.

По словам журналиста, биоматериалы для исследования штамма предоставили в лабораторию еще 24 июня, однако результаты медики получили только сейчас.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму штамм "дельта" признали доминирующим на полуострове.

Также "Страна" писала о том, что по данным Минздрава, в Украине растет число подозрений на заражение индийским штаммом коронавируса "дельта".