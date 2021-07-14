Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан пошутил, что отставка министра внутренних дел Арсена Авакова связана с его желанием работать в гетеросексуальном коллективе.

Соответствующий пост Богдан опубликовал в Facebook.

"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею" (этой фразой Аваков закончил свое заявление об отставке - Ред.). Думаю, где-то так", - написал Богдан и сопроводил пост картинкой с шуткой об увольнении.

На картинке написано: "Выдержка из заявления на увольнение: "Мне было приятно с вами работать, но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе".

Напомним, о том, что Арсен Аваков, занимающий пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке, стало известно во вторник, 14 июля. Это случилось после того, как Аваков разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников.

Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. Мы подробно об этом уже писали.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Мы рассказывали, что о нем известно.

Кроме того, "Страна" узнала у нардепов, проголосуют ли они за отставку Авакова на заседании в четверг, 15 июля.