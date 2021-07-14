Военнослужащему из Киева, который ранил 9-летнего мальчика в Новоград-Волынском Житомирской области, сообщили о подозрении и отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем Telegram-канале.

"Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона военнослужащему сообщено о подозрении в нанесении ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля стало известно о ранении 9-летнего ребенка. Его госпитализировали со сквозным огнестрельным ранением спины. Мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

Правоохранители заявили, что к инциденту причастен 43-летний военнослужащий, приятель отца. Позже полиция задержала военного. В ходе обыска правоохранители обнаружили у подозреваемого в автомобиле оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества. Эти предметы полиция изъяла.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране", что, по предварительным данным, военнослужащий ранил ребенка не намеренно, находясь в нетрезвом состоянии.

13 июля пострадавшего ребенка доставили из Житомирской области в Киев. За его жизнь борются врчаи "Охматдета". Мальчик находится в очень тяжелом состоянии.