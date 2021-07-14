Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в "языковой закон" должны быть внесены изменения, которые приведут нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.

Об этом спикер парламента сказал в интервью для "Лига.net".

На вопрос о том, как он относится к тому, что 15 июня в повестку Верховной Рады включили законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино и другим подобный инициативам, Разумков ответил, что решение должно быть комплексным.

"Надо смотреть выводы Венецианской комиссии и учитывать другие аспекты, которые есть вокруг этого вопроса. Нельзя взять отдельный кусок и крутиться вокруг него", - сказал спикер.

В то же время Разумков считает, что правительство должно "объединить общество вокруг тех вещей, которые не будут его разъединят". Он допускает, что "языковой закон" не всех устраивает и, возможно, требует некоторых изменений.

"Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии", - ответил председатель Рады на вопрос о том, о каких изменениях идет речь.

Напомним, зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинскому правительству пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации.

Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

Также сообщалось, что 16 июля, в Украине должна вступить в силу ч. 6 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающаяся культурной отрасли. Что это означает подробно разбиралась "Страна".