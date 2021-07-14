Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил мнение, что на украинском в нашей стране "должны говорить все", но "без принуждения". В то же время он отметил, что для "мягкой украинизации" необходимо финансирование, которое предусмотрено уже утвержденной концепцией госпрограммы.

Об этом по итогам выступления на форуме "Украина 30" Ткаченко написал в своем телеграм-канале.

По словам министра, вопрос языка не может быть "предметом манипуляций и спекуляций".

"Язык нельзя использовать для раскола страны по языковому признаку. Язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных, так и псевдопатриотических сил. Эти попытки продолжаются и сейчас: ведь враг понимает, язык - один из ключевых аспектов народа. Тем не менее, ни тогда, ни сегодня мы не откажемся от украинского", - заявил Ткаченко.

Также он добавил, что первоочередная задача властей - чтобы украинский язык был общеупотребительным "во всех сферах жизнедеятельности".

"Чтобы по ТВ, в газетах, на улицах и дома звучал государственный язык. На украинском должны говорить все, но с удовольствием. Без принуждения. Именно мягкая украинизация должна привести к желаемым результатам. Из-за любви к языку и осознания его уникальности и роли", - написал министр.

Также он заявил, что "продвигать украинский язык невозможно без финансов". При этом, по его словам, речь идет не только о внедрении моды на общение на государственном языке, но и о конкретной финансовой поддержке, "чтобы украинский язык действительно был доминирующим". По словам Ткаченко, финансирование позволит перезапустить систему, ориентированную на украинский рынок, и поможет увеличить "в разы количество украиноязычного продукта: фильмов, книг, гидов в музеях".

"Для достижения нашей общей цели одобрена концепция госпрограммы, которая обеспечит всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года. Также в 2021 мы в МКИП обновили должностной состав Экспертной группы по вопросам языковой политики - консультативно-совещательного органа КМУ и создали Национальную платформу по изучению украинского языка, которая объединяет несколько сайтов и много других ресурсов по освоению государственного языка", - рассказал министр.

Напомним, с 16 июля в Украине вступят новые нормы языкового закона. В частности, речь идет об украинизации киноиндустрии, обязательном проведении мероприятий на украинском языке и внедрении экзаменов на уровень владения государственным языком.

Также мы писали, что в четверг, 15 июля, Верховная Рада рассмотрит правки "слуг народа", призванные смягчить языковой закон.