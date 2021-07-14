На заседании в среду, 14 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении инициированный президентом законопроект №5069. Документ предусматривает установление административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (ВСП).

За проект закона проголосовали 265 нардепов.

Документом предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП относительно предоставления информации или документов, а также за предоставление заведомо ложной информации на запрос и за несоблюдение установленных законом сроков.

Такое нарушение хотят наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 - 2 550 гривен.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Рада приняла закон о Высшем совете правосудия, отдающий иностранцам контроль над назначением его членов.

Также мы писали о том, что законопроект о штрафах за невыполнение требований инспектора Высшего совета правосудия в первом чтении парламент принял еще 20 мая.