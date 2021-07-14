В среду, 14 июля, в городе Смела Черниговской области произошел взрыв в частном доме. В результате здание обрушилось, под его обломками спасатели нашли тело хозяина дома.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Тelegram-канале.

В ГСЧС о взрыве в частном доме сообщили в 09:15. По предварительной информации, взорвался газовый баллон, в результате начался пожар, обрушилась крыша и внешний стены дома

"В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома", - сказано в сообщении.

Напомним, в российском Геленджике произошел взрыв бытового газа в гостинице. В результате пострадали пять человек, двое из них получили обширные ожоги тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

Также "Страна" сообщала, что в центре Москвы в жилом доме произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались три газовых баллончика для зажигалок.

Ранее мы писали, что взрыв природного газа снес рынок в китайском городе Шиянь провинции Хубэй и убил 11 человек. Было госпитализирован 144 пострадавших.