Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит Нормадской четверки на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации может состояться в ближайшее время. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должны стать подготовленные Францией и Германией кластеры по Донбассу.

Об этом Андрей Ермак сообщил своей странице в Facebook.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира (на Донбассе – Ред.)… Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4 (нормандской четверки - Ред.), который состоится в ближайшее время", - написал Ермак.

Также он поделился подробностями о рабочей поездке Владимира Зеленского в Германию, где он встречался с канцлером Ангелой Меркель. Ермак рассказал, что "безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами".

Ермак также выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО. Также глава Офиса президента добавил, что "по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет".

Напомним, предыдущий саммит прошел 9 декабря 2019 года в Париже. На нем Владимир Зеленский впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали вопрос урегулирования на Донбассе.

Между тем, в апреле 2021 года прошли переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу. Они длились несколько часов, однако никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.

Что касается кластеров по Донбассу, Германия и Франция начали говорить о них еще ноябре прошлого года. Днем ранее Зеленский заявил, что Украина поддержала кластеры и добавил, что РФ - нет. Согласно этим кластерам, выборы будут проведены и особый статус Донбасса будет введены еще до передачи Украине контроля над границей.

Между тем, недавно появилась информация о том, что Киев представил "Нормандской четверке" свой вариант кластеров по выполнению Минских соглашений. В них предлагается восстановить контроль над границей до проведения выборов на Донбассе, а вместо "народной милиции" создать согласованные с украинскими властями патрули.