Украина остается одной из самых горячих стран в Европе и не собирается уступать позиции в четверг, 15 июля. Благодаря антициклону, максимальная температура воздуха дня, который является не только серединой июля, но и серединой лета составит 30-35 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32 +34, местами до +35 градусов.

Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра", - обнадеживает синоптик.

При этом она не исключает, что завтра днем в Карпатах, а вечером и на крайнем западе (от Волыни через Львовщину в Закарпатье) пройдут локальные грозовые ливни (карта 2). И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.

По данным Натальи Диденко, жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, 20 июля.

"Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше", - прогнозирует синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ночь на понедельник оказалась самой жаркой в истории.

Также мы сообщали, что из-за аномальной жары в конце июня в Украине возросла смертность.