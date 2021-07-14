Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского об изменении порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельности инспекторов этого органа.

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов в ходе заседания в среду, 14 июля. Свои голоса полным составом не отдали фракции ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Инициатива вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и призвана определить создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета войдут три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции.

Такие международные и иностранные организации должны будут согласовывать предложение общего списка кандидатов. В будущем в состав Этического совета войдут три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и еще один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

В полномочия совета входит установление соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.

Также закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Помимо этого Верховная Рада поддержала поправку №733, которая позволит увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей Украины, съезда адвокатов Украина, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Также поправка передает решающий голос при формировании ВСП "международным экспертам", назначенным по рекомендации стран Запада.

В случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения должен его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из этих решения принято не было на протяжение трех месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.

"Смысл этой поправки в том, чтобы не допустить блокирование работы ВСП в случае отстранения по решению этической комиссии ее членов. Соответственно необходимо установить срок, на протяжение которого орган назначения должен собраться и рассмотреть представление. Если хочет, орган назначения может его отклонить, но ситуация, когда члены ВСП отстранены навечно и нет возможности разблокировать работу органа - не нормальная, и эта поправка ее исправляет", - заявила нардеп от "Слуги народа", руководитель комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики политики, автор 733-й поправки Анастасия Радина.

Напомним, что ранее в Высшем совете правосудия резко раскритиковали положения законопроекта №5068 из-за предложения об участии лиц, определенных международными организациями, в избрании членов совета.

Также мы писали о том, что Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.

Отметим, что вчера Рада приняла законопроект президента Украины Владимира Зеленского с его же правками о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Принятия этого документа требовали Запад и МВФ.