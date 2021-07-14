Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал о поправках, которые внесут в законопроект президента Зеленского об олигархах, принятый в первом чтении 1 июля. На данный момент подано уже 98 поправок к документу.

Об этом председатель Верховной Рады рассказал в интервью "Лига.net".

По словам Разумкова, Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органом и полномочий определять, кого вносит в реестр олигархов у него нет. Это может стать причиной конфликта интересов.

"Например, есть какой-то председатель Верховной Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", - объяснил спикер.

Кроме того, по его мнению, должно быть четко определено: кто, на какой срок и когда будет принимать решение. В СНБО сейчас же входит неограниченное количество человек.

"По моему мнению, это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", - считает он.

Напомним, согласно законопроекту Зеленского принимать решение о признании лица олигархом будет СНБО. При этом уже на следующий день после того, как документ был зарегистрирован в Раде, Разумков призвал передать право составления списка олигархов от СНБО к новому органу.

Законопроект был принят за основу 1 июля, после чего Разумков снова сказал, что будет настаивать на своих правках.

Также сообщалось, что по словам главы фракции "Слуга народа" Арахамии, Аво втором чтении законопроект рассмотрят осенью.