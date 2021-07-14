Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, почему не принимал участия в голосовании за законопроект № 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях. Ранее он активно поддерживал инициативу и даже публично заявлял об относительной безопасности марихуаны в сравнении с алкоголем.

Пост с позицией по ситуации Радуцкий опубликовал в своем Telegram-канале.

В частности, он упрекнул коллег-депутатов в попытках "пиариться" на теме каннабиса и в том, что они до конца не разобрались в сути инициативы

"Обсуждение легализации медицинских препаратов на основе каннабиса превратилось в политический спектакль. Если не сказать, шабаш. Очень жаль, что многие коллеги так и не поняли или не захотели понять, что мы не собираемся снимать запрет на легкие наркотики.

Сложилось впечатление, что оппоненты законопроекта его даже не читали. Или делали вид, что не читали. Кому-то, наверное, очень хотелось выступить в роли "защитника" украинского общества. И громко попиариться на теме борьбы с распространением наркомании", - пишет Радуцкий.

По мнению Радуцкого, не обошлось и без "тайных сторонников ценностей русского мира".

"На мой взгляд, к оболганию инициативы присоединилось еще и пророссийское лобби. Эти тайные сторонники ценностей "русского мира" выступают против любых новаций, которые сближают Украину с цивилизованным миром.

В ситуации сознательного разжигания истерии выносить законопроект на рассмотрение было неуместно. Я являюсь абсолютным сторонником инициативы. Но принял в определенной степени эмоциональное решение - не принимать участия в голосовании.

Законопроект возвращен авторам на доработку. Уверен, что мы мобилизуем все прогрессивные силы общества и доведем дело до конца. Сотни тысяч, если не миллионы украинцев каждый день страдают от боли. Мы обязаны им помочь", - пишет неголосовавший за инициативу Радуцкий.

Напомним, глава комитета Рады по здравоохранению сначала зарегистрировал документ, публично его поддерживал, однако, согласно итогам голосования, в голосовании не участвовал.

Как ранее писала "Страна", 13 июля Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине.

Совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях нардепы представили на брифинге еще 3 июля.

Позже сообщали, что медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать этот документ.