Радикал из ультраправой организации "С14", руководитель одного из подразделений "Муниципальной варты" Сергей Бондарь, который в свое время был задержан за драку с полицией во время следственных действий по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, посмеялся над погибшим в его день рождения, 13 июля.

Он опубликовал в своем Facebook пост с текстом: "А еще сегодня день рождения у Бузины. Но он не празднует. Как думаете, почему?".

Напомним, Олеся Бузину застрелили у подъезда собственного дома 16 апреля 2015 года. Это произошло, когда днем он вышел на пробежку.

На годовщину убийства Олеся в этом году "Страна" рассказывала, что происходит с его делом сейчас.

Обвиняемыми по делу проходят члены ультраправой организации С14 Медведько и Полищук. Дело уже слушается в суде, но продвигается крайне медленно. Как считают адвокаты семьи Бузины, власти не заинтересованы в наказании виновных.

Более того, недавно Медведько был включен Киевской горадминистрацией в комиссию по скандальным застройкам.

На 50-летие писателя, до которого он не дожил, мы приводили главные факты о нем.