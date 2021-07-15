После того как президент России Владимир Путин опубликовал статью на тему единства русских и украинцев, мы решили спросить у киевлян, считают ли они русских и украинцев одним народом.

Мнение серезно разделились.

"Нас делают врагами просто"

Часть согласно с тем, что русские и украинцы один народ.

"Конечно, это один народ. Славяне все один народ. Нас делают врагами просто, а мы ведёмся. Но я не ведусь. Нас объединяет культура, прежде всего. Даже язык, который слегка разнится. Братья мы, сестры - неважно, все люди должны жить в осознании того, что так, как мы живём жить нельзя. Поверьте, мы учили в школе и русский, и украинский, мы от этого только выиграли. Практически общая грамматика. Мы были намного грамотнее. Мы не делали этих жутких грамматических ошибок. Вот дети учат сейчас только украинский язык. Обнять и плакать. И даже те, которые учатся в высших учебных заведениях на филологов, юристов, это тяжело", - ответила женщина.

Другие участники опроса называли и иные аргументы в пользу общности народа - история, перемешанность, похожий язык, родные, культура, религия.

"В то время, когда в школе учился, история преподавала то, что "мы единый народ". Вместе побеждали в сложных ситуациях и много родственников там. Это тоже исторически так сложилось. Сложно считать россиян другим народом. То, что политика такая сейчас, и [занимается] внушением многим наивным людям неправильных вещей, конечно, это проблема большая и беда для наших народов и будущего наших народов", - поделился своим мнением житель Киева.

"У нас, на мой взгляд, общая история, общие корни, у нас очень похож язык, мы культурно очень близки друг к другу. У нас общая религия. Поэтому я думаю, что мы один народ", - ответила нам женщина.

По ее словам, разделяет два народа политика и немножечко темперамент: "Украинский ярче и южнее. И немного спокойнее и жестче - в России".

"Мы очень близкие люди по культуре. Но мне понравилось, как президент сказал, что мы как братья, но Каин и Авель. На сегодняшний день просто так. У меня достаточно много было друзей в Москве, и это были очень добрые люди, добродушные, были готовы всем делиться. Сейчас они просто молчат, потому что у них такая система. То есть я не русофоб. Конечно, считаю их талантливыми людьми, но то, что делает правительство, то, что делает их пропаганда, это просто неприемлемо", - считает жительница столицы.

Она называет россиян "двоюродными братьями" и рассказывает про особенности русского языка. Делится наблюдениями, что даже если украинец говорит по-русски, он не скажет свёкла и звонкую г вместо глухой г.

"Русские люди для меня такие же, как украинцы. Есть близкие, а есть враги", - акцентировала наша собеседница.

По словам участниц опроса, родство русских и украинцев было заложено давно:

"У нас один язык, культура, менталитет и так далее. Есть диалекты, которые перемешаны в Украине. Но мы же не делим западную или восточную Украину".

"Мы долго были вместе. А, опять-таки, может, это мое такое мнение, потому что у меня мама- украинка, папа-русский. Но папа всю свою жизнь прожил в Украине. Поэтому я всегда считала, что они - один народ. У украинского народа есть своя культура, своя литература, свое искусство. Оно должно жить. И это нельзя запрещать. Когда мы говорим о нации, я противник того, чтобы давить чью-то культуру и слушать только то, что русская нация проповедует. Нет. Но мне кажется, что простые люди едины. У них нет разногласий. Мама есть мама, папа есть папа. У нас общие интересы, мы растим детей, все хотят дать хорошее образование детям, видеть их счастливыми, зачем же нам еще что-то", - рассказала историю своей семьи киевлянка.

Главным фактором схожести двух народов киевляне зачастую называли менталитет, и добавляли, что но за последние годы проявилось все больше различий.

"У украинского народа сейчас самосознание сильно выросло. И украинцы более свободны, чем россияне", - ответила нам рыжеволосая девушка.

"Славяне мы все. Менталитет нам объединяет. Мы не разные. Это нас политики разъединяют. Мы всегда жили в дружбе со всеми", - вспоминает женщина, рожденная в Союзе.

"По-моему, привычки те же, традиции те же. Мысли плюс минус одинаковые. Повадки - то же самое. Разница в истории - это понятно, все-такие разные страны. А так, люди, по-моему ничем не отличаются. То, что мы говорим на разных языках, так мы и до этого говорили на разных языках. Пока кого-то пчела в 2013 году в попочку не укусила. И всем сразу резко надо стать патриотами своей страны. Ну, прекрасно", - говорит киевлянка.

Две подруги тоже ориентируются на дружбу народов при Союзе и говорят, что главное - любить людей вне зависимости от национальности.

"Сколько мы лет были едины? А люди разные бывают и у нас, и там", - говорит одна женщина.

Другая вообще об этом старается не думать. "У меня родственники в России, и в Молдове, в Польше. И я об этом не думаю. Мне хорошо. Я люблю народ. Зачем об этом думать. Единый мы народ или не единый. Любите людей и относитесь к ним так, как вы хотите чтоб к вам относились", - говорит она.

"Мы одна страна, одна нация. Мы братья. По крайней мере, были. До ситуации с войной. Неважно на каком языке ты разговариваешь, мы ходили в русскую школу в свое время. Поэтому мы разговариваем на русском языке".

"Единственное различие: у них Путин, у нас Зеленский. Все равно раньше не было такой дележки в плане россияне-украинцы. Конечно, ситуация никого не радует, в первую очередь украинцев. Россию тоже она не радует, именно простых людей. Тем не менее то, на что это повлияло в дальнейшем, что теперь мы не можем съездить в Россию, если у кого-то есть родственники, то я считаю, это и есть проблема"- говорят киевлянки.

"Мы все славяне. Общего очень много, но есть и отличия, безусловно. Как и внутри украинцев. В менталитете, в характере, в каких-то моментах. Даже, наверное, во внешности, как говорят "русский, глаз узкий". Россия огромная. Там народностей очень много, у нас все более компактно. Русские и украинцы, наверное, похожи широтой души, история объединенная, семейный уклад похож, отношения между мужчиной и женщиной, традиции, законодательство. А разное что? Почему-то возникла в голове пословица, что украинец будет биться до первой крови, а русский - до последней. Как-то так. В Украине еще в связи с климатом более мягче люди и темпераментнее. Но это незначительное. Так же есть и различия между украинцами на западной Украине и восточной, наверное", - рассуждают девушки.

"Крым разделил"

Многие киевляне перестали считать украинцев и русских одним народом после аннексии Крыма и войны на Донбассе.

"После того, что случилось, нет. Но у меня мама из России и я по-русски разговариваю. Так что вроде как один [народ]. Но сейчас уже не очень. Крым разделил. Забрали же Крым?", - сказал киевлянин.

Ему трудно сказать, что осталось у наших народов общего, потому что в связи с недавними событиями они перестали общаться с родными из РФ.

"Раньше общались. Все нормально было, как и везде. Они к нам приезжали. Мы - к ним. Они с Ленинграда. Большой город, хороший. А вот после этого все закончилось. Правительство у нас общее - что там пи-пи-пи, что там пи-пи-пи. Это все, что я могу сказать. А люди-то, наверное, одинаковые что там, что здесь. И белорусы, наверное, такие же. Везде все [решает] правительство. Что выбрали, то теперь пожинаем", - старается без матов изъясняться мужчина.

"После войны нет, а раньше- да. Мы очень похожи. Но мы, наверное, не такие агрессивные, как они", - смеясь, отвечает украинка.

Она уверена, что нас разъединяет политика. И если бы в этом плане было все хорошо, то и между народами была бы дружба.

"Это разные народы. Мы - славяне, они - мокши", - по такому критерию разделила народы еще одна участница опроса.

"Разные народы, язык, культура. Но были когда-то в одной стране. То, что одна группа языков и похожие языки создает confusion (перевод с англ. спутанность). Главное отличие в том, что ценности разные по сути. И разный стиль жизнь. Объективно, у русских авторитарный, у украинцев - демократический", - считает мужчина.

"Это разные народы. Корни разные. Вы же знаете, что русские пошли еще от северных племен. А у нас немножко южнее фракция. Потом уже они стали [проживать] вместе. Ну, это все равно, если бы я спросил, считаете ли вы одним народом грузинов и украинцев", - делит народы по историко-географическому принципу мужчина.

Общими критериями он называет историю, которая была на протяжении нескольких столетий, а также семейное родство, сохранившееся до наших дней.

"У многих родственники и друзья теперь в разных странах. У них имперские замашки в основном, мы больше европеизированные, у нас больше семейных ценностей. Нам лучше жить в мире и достатке, нежели думать о захвате каких-то территорий. Или, например, расширении территории", - подытожил он.

Еще один прохожий вспоминает, что считал украинцев и русских одним народом еще в школе, когда был пионером.

"В данный момент не считаю нас одним народом. Единый народ был при советской власти. Мнение изменилось, наверное, после 1991 года (распад СССР, - Ред.). После книг Суворова и Белинского у вас тоже мнение поменяется. Нет общего. А сейчас, сами понимаете, конфликт на Донбассе и в Крыму. Как можно говорить, что единый народ", - рассказал житель столицы.

Еще один участник опроса утверждает, что у украинцев и русских разное отношение к тому, какой должна быть власть в стране:

"Отличие в том, что мы не любим раболепия, а русские любят. Им важнее сильная власть. Вот есть сильная власть, бьет - значит, любит. Они готовы терпеть диктаторов. Мы - не готовы. Наша история показывала, что мы постоянно скидывали всех, кто слишком становился сильным. Может, это наша беда была, потому что мы не смогли стать сильным государством. Но, тем не менее. Вот такое у нас в крови. Я не считаю, что мы слишком одинаковый народ. У нас вседозволенность превышает демократию. У нас анархия больше рулит.... Мы стремимся, чтобы нас к равным относили, а не кого-то поработить".

Также корреспонденты "Страны" встретили друзей с кардинально противоположными взглядами на вопрос единства русских и украинцев.

Мужчина не считает украинцев и русских одним народом и говорит, что это "априори разные народы" и отличаются они во всем.

Его подруга считает иначе.

"Это один и тот же народ, - отвечает женщина. - Здесь куча вопросов к историческому воспитанию. У нас разные взгляды, но мы дружим, что доказывает, что это не мешает продвинутым людям с мозгами дружить и воспринимать другого таким, каким он есть...".

"... но в середине Украины, - добавляет мужчина. - Россия считает себя сверхнацией. Ну, не Россия, а русские, россияне. Они считают, что имеют право господствовать над дагестанцами, чеченцами, украинцами, белорусами. С человеком из России я не дружил бы.

"Я вообще в принципе не вижу надобности разделять людей на какие-то нации, [поднимать] вопрос языка. Это все вопрос воспитания в семье. У меня армяне в родне. Мы все перемешаны. Поэтому говорить о том, кто насколько русский, насколько украинец, абсурд. Поэтому язык я уважаю и умею разговаривать на украинском языке, очень много читаю на украинском и я не в силах его так коверкать. Мне нужно переводить на украинский язык, чтобы на нем общаться. Поэтому боритесь с предрассудками. Нас этим разъединяют и причем это серьезная работа на уровне психологии. Важно быть любимым, любящим, а все остальное - неважно. Мы же видим эти семьи. Негры, арабы. Уважайте друг друга, уважайте культуру друг друга. Тогда все будет хорошо", - добавила жительница Киева.

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