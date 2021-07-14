Послы стран Европейского союза сегодня приняли решение рекомендовать открыть границы стран-членов ЕС для украинцев.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", - написал Джозвяк.

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели. Последний раз его обновляли 1 июля. Тогда в него включили Молдову, Армению и Азербайджан. Следующий пересмотр должен состояться завтра, 15 июля.

Путешественники из стран и территорий, вошедших в список, могут въехать в ЕС без ограничений и независимо от того, были ли они вакцинированы. Однако рекомендация Совета не является юридически обязательной для стран ЕС.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как украинцам попасть в ЕС по безвизу после вакцинации и публиковала полный список стран и требований.

Кроме того, мы писали, как страны Евросоюза на практике пускают привитых украинцев.