В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, если главный санитарный врач страны Игорь Кузин примет соответствующее решение.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Итоги с Вадимом Колодийчуком".

"Что касается поощрения - такого бонуса нет. А что касается обязательности - это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины господина Кузина. Если он вынесет такое постановление, то она будет обязательной к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это ", - заявил он.

Рубан также добавил, что в случае введения обязательной вакцинации за отказ от прививок будут наказывать.

"Есть норма закона о защите населения от инфекционных болезней, если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач - это обязательно для исполнения", - сказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве.

Рубан об обязательной вакцинации в Украине - с 33:28

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят ввести обязательную вакцинацию детей в садиках и школах.

Между тем, согласно результатам опроса, половина жителей нашей страны считает Covid-19 серьезным заболеванием. При этом отношение к вакцинации от коронавируса практически не меняется. 45% украинцев не готовы сделать прививку от Covid-19.