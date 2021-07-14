Журналист телеканала "Першого Незалежного" Диана Панченко станет ведущей международного фестиваля искусств "Славянский базар" в белорусском Витебске. Она откроет фестиваль.

Об этом Диана Панченко рассказала на своих страницах в соцсетях в среду, 14 июля.

"Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала", - написала Панченко.

По мнению ведущей, хотя политическая ситуация и изменилась, но люди остались такими же. При этом она уточнила, что не считает себя в праве давать оценку событиям в республике.

"И да, несмотря ни на что, на сцену выйдут украинские конкурсанты. И украинские артисты. Будущее — за смелыми. До встречи в эфире!" - рассказала Панченко.

В этом году конкурс пройдет с 15 по 19 июля. Телеканал "Перший Незалежный" стал единственным украинским каналом, который будет транслировать фестиваль "Славянский базар" в прямом эфире.

Зрителям покажут торжественное открытие фестиваля, которое произойдет в 20:20 15 июля. Днем ранее будет организован телемост Беларусь – Украина. На прямой связи из Витебска зрителей будут приветствовать Диана Панченко и Ростислав Сухачев, ведущие ток-шоу "Украинский формат", а в столице будут работать заслуженный журналист Украины Вячеслав Пиховшек и Елена Зинченко.

"В течение всего периода освещения легендарного фестиваля зрителей ждут прямые включения съемочных групп "Першого Незалежного", которые расскажут о невероятной атмосфере этого творческого мероприятия. Кроме того, каждый вечер будут представлять дневник закулисной жизни самого горячего события этого лета", - сообщила пресс-служба телеканала "112 Украина".

"Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль, который проводится в Беларуси с 1992 года. В фестивале традиционно принимают участие знаменитые артисты из Украины, России и Беларуси, например в 2019 году звездной гостьей фестиваля стала София Ротару.

Ранее "Страна" публиковала интервью с Дианой Панченко, в котором она рассказала о причинах закрытия трех оппозиционных телеканалов.