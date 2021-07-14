Полиция открыла дело по факту угрозы убийством народному депутату Верховной Рады, экс-члену фракции "Слуга народа" Александру Юрченко из-за ДТП во Львове.

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По заявлению Юрченко открыто дело по статье 129 (угроза убийством)", - сказал собеседник издания.

По словам источника, по заявлению пассажирки, знакомой Юрченко, правоохранители возбудили дело по факту покушения на разбойное нападение. Также проверяется информация о попытке участника конфликта отобрать мобильный телефон у знакомой Юрченко.

Дело расследуется по статье 15 и части 1 статьи 186 Уголовного кодекса (разбой).

Напомним, Юрченко попал во Львове в ДТП, как следует из протокола полиции, в состоянии наркотического опьянения. При этом нардеп винит водителя, которого он протаранил, утверждая, что это он создал аварийную ситуацию.

В то же время, в сети появились сканы протоколов, которые подтверждают, что в крови нардепа экспертиза обнаружила следы экстази. Сам Юрченко отрицает, что употреблял наркотики. Он пытается доказать свою невиновность с помощью двух негативных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты говорят о бесполезности таких тестов.

Тем временем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что Юрченко сложит мандат.