Утром в среду, 14 июля, на предприятии "Хутровик", которое находится в городе Узин вблизи Белой Церкви, что в Киевской области, произошел пожар. До сих пор спасатели не могут его потушить.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным (ГСЧС).

По данным спасателей, утром 14 июля поступило сообщение о возгорании на территории зверохозяйства "Хутровик". Там загорелась крыша и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать за полтора часа - в 09:58. Однако тушение еще продолжается.

Для тушение пожара привлечены семь единиц техники и 35 человек личного состава.

В настоящее время причина пожара устанавливается

Ранее мы рассказывали, что на запорожском предприятии произошел пожар. В результате инцидента ожоги получили 41-летний и 48-летний мужчины, а также 43-летняя женщина. Их увезли в больницу.

Также сообщали, как в начале июля под Харьковом масштабный пожар охватил ферму. Пожар охватил около 500 кв.м. Предварительной причиной называют возгорание соломы в тюках. Несмотря на это, пожарным удалось спасти около 140 тонн скирды соломы.