Хакеры создали фейковый сайт президента Украины, распространявший вирусы

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) заблокировала фейковый сайт президента Украины, который маскировался под официальный веб-ресурс и распространял программу-вирус OUTSTEEL, предназначенную для поиска и документов на компьютере-носителе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным представителей Госспецсвязи этот фишинговый сайт по состоянию на 15:15 13 июля был заблокирован. Эксперты ведомства выяснили, что использование подобных тактик, техник процедур и объектов атаки, а также аналогичных программ отслеживается с апреля 2021 года.

Также орган сообщил, что в разделе "Вакансии" фейкового сайта при попытке ознакомиться с примерами документов для подачи их на конкурс на компьютер загружается документ с произвольным названием формата .doc, который содержит вредоносный макрос.

Напомним, в феврале этого года Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что мошенники пытаются замаскировать свои сайты под официальную страницу Минздрава, чтобы вынудить украинцев скачать вредоносный код.

Также мы писали о том, как вчера хакеры атаковали сайты президента Владимира Зеленского и СБУ.