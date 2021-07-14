На борту британского авианосца коронавирус обнаружили у более чем 100 вакцинированных членов экипажа
На борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса. Covid-19 обнаружили у более чем 100 вакцинированных членов экипажа.
Об этом сообщает BBC.
Сейчас Queen Elizabeth вошел в Индийский океан. Он направляется в Японии, однако вспышка на некоторое время приостановила авианосец.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что весь экипаж корабля уже получил две дозы вакцины Covid-19, а вспышка контролируется. Моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заразились коронавирусом.
Представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.
Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.
Напомним, в феврале Болгария выбыла из учений НАТО в Черном море из-за вспышки коронавируса у экипажей двух кораблей.
Также мы писали о том, что в октябре прошлого года вспышка коронавируса была зарегистрирована на борту самого большого авианосца США - USS Gerald R. Ford.