На борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса. Covid-19 обнаружили у более чем 100 вакцинированных членов экипажа.

Об этом сообщает BBC.

Сейчас Queen Elizabeth вошел в Индийский океан. Он направляется в Японии, однако вспышка на некоторое время приостановила авианосец.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что весь экипаж корабля уже получил две дозы вакцины Covid-19, а вспышка контролируется. Моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заразились коронавирусом.

Представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.

Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Напомним, в феврале Болгария выбыла из учений НАТО в Черном море из-за вспышки коронавируса у экипажей двух кораблей.

Также мы писали о том, что в октябре прошлого года вспышка коронавируса была зарегистрирована на борту самого большого авианосца США - USS Gerald R. Ford.