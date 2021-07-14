В среду, 14 июля, на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в ходе которое получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение армянский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (9:30 по Киеву) на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Как рассказали в Минобороны Армении, военные подразделения Азербайджана с целью продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники.

Сообщается, что после ответных действий армянской стороны, которые были направлены на прекращения этих работ, сторона Азербайджана открыла огонь по позициям Армении.

В итоге получил смертельное ранение армянский военнослужащий, сообщается, что есть потери и с азербайджанской стороны.

"Министерство обороны РА решительно осуждает очередные провокации азербайджанской стороны, предупреждает, что они будут встречены жестким ответом. Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - сказано в сообщении.

Напомним, в июне между военными Азербайджана и Армении произошла перестрелка из-за стада и пастуха.

Также сообщалось, что в мае на границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка. В результате погибли двое пограничников.