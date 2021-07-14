Под стенами Верховной Рады утром в среду, 14 июля, проходит всеукраинская массовая акция протеста ветеранов-пенсионеров всех силовых структур. Они пытаются прорваться в Раду, чтобы встретиться со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие требуют пересмотра пенсий. Они хотят, чтобы президент Зеленский дал поручения министру обороны, министру внутренних дел, командующему Нацгвардией, председателю ГСЧС и другим руководителям силовых ведомств немедленно подписать соответствующие приказы.

"На нас не обращают внимания. Почему я должен получать в 2-3 раза меньше того, что мне суд постановил, что закон мне дал, Конституция дала?" - возмущаются ветераны.

Сначала участники митинга потребовали, чтобы к ним вышел спикер парламента Дмитрий Разумков, когда их требование не было исполнено, они прорвались ближе к Раде. Там их сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. По словам протестующих, полиция применила слезоточивый газ. Участники акции прорвали оцепление и штурмуют здание Рады.

В 11:00 ветераны должны были пройти маршем к Кабмину и там озвучить свои требования.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно Зеленский поручил Кабмину пересмотреть порядок начисления пенсий военным.

Также мы писали о том, что Кабмин перенес 400-гривневые доплаты для пенсионеров с июля на октябрь.