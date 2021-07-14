Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 14 июля внеочередного заседания Верховной Рады.

Фото документа в Facebook опубликовал Дмитрий Разумков.

Заседание проведут в связи с обращением 156 нардепов. Его начало запланировано на 14:00 среды, 14 июля.

Рассмотрят на внеочередном заседании такие законопроекты:

о внесении изменений в закон Украины о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов. Этот документ был принят в первом чтении в конце июня. Он запрещает АРМА продавать конфискованное имущество без решения суда.

внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".

Напомним, сегодня Рада проводит очередное заседание. На нем нардепы обсуждают ВСП, институт старост и принудительное исполнение решений.

Также мы писали о том, что Рада уволит Авакова на заседании в четверг, 15 июля.