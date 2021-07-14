В четверг 15 июля, фракция "Слуга народа" соберется на заседание, чтобы проголосовать за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет пресс-служба партии.

"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - сообщил нардеп.

Также, по его словам, 16 июля Верховная Рада будет голосовать за нового министра внутренних дел. Арахамия прогнозирует, что за нового главу МВД проголосует большинство членов парламента.

Напомним, во вторник, 13 июля, подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков. На его место президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за отставку Авакова должно пройти в Раде 15 июля, а уже 16 июля, на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, должны рассмотреть кандидатуру Монастырского.

"Страна" рассказывала, чем известен Монастырский и почему избрали именно его кандидатуру на этот пост.