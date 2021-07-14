В аннексированном Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом с начала наблюдений. За неделю Сovid-19 заразилось 2490, это тоже новый антирекорд. При этом в регионе признан наиболее распространным штамм коронавируса "дельта".

Об этом рассказала глава отделения Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская, пишет crimea-news в среду, 14 июля.

"Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующие значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "дельта", - заявила Пеньковская.

Кроме того, она рассказала, что индийский штамм имеет более короткий инкубационный период, 5-6 дней. До этого говорилось о гораздо более длинном периоде инкубации коронавируса - 14 дней.

При этом на аннексированном полуострове зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - 2490 случаев заражения за неделю, также обновился суточный рекорд - 375 новых подтвержденных случаев коронавируса (предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 июля - 368 новых случаев).

На фоне роста заболеваемости коронавирусом с августа все учреждения социального обслуживания в Крыму смогут работать в обычном режиме только если привились от коронавируса 95% сотрудников

"С 1 августа все учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием – это учреждения социального обслуживания, дома-интернаты. Если у них персонал не привит на 95%, то они переходят в закрытый режим работы. Это же касается летних оздоровительных лагерей", - сообщила Пеньковская.

Напомним, 10 июля Россия обновила коронавирусный антирекорд по смертям за сутки.

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