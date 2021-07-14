В Украине создадут спецподразделения, которые будут расследовать преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Об этом договорились Офис генпрокурора, Служба безопасности Украины и Нацполиция, руководители служб подписали соответствующее постановление.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях. Эти подразделения будут напрямую работать с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, создание подразделений, занимающихся преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, позволит повысить эффективность расследований подобных преступлений.

"Специализация позволит повысить эффективность расследования и улучшить его качество. И вопрос создания единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнула генпрокурор.

Руководители ведомств договорились до конца лета решить вопрос образования следственных подразделений и после этого обеспечить передачу им материалов уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Также во взаимодействии с тренинговым центром прокуроров Украины будет организовано проведение тренингов для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории.

"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способности нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - сказала Венедиктова.

В Офисе гепрокурора сообщили, что сейчас в Украине продолжается расследование более 19 тысяч преступлений,совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, Офис генпрокурора хочет обновить свой сайт за 600 тысяч гривен.

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