Семена Семенченко отправили под домашний арест

Бывшему командиру батальона "Донбасс", экс-народному депутату Семену Семенченко, который находится в СИЗО по подозрению в создании частной военной компании, изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом сам Семенченко написал в Facebook

"Позитивное решение. Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-нардепа арестовали по делу о создании частной военной компании. Семенченко, как считает СБУ, организовал работу незаконной ВЧК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

Ранее ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта. После этого Семенченко попал в кардиореанимацию.

"Страна" подробно разбиралась, кто такой Семен Семенченко и детально рассказывала о том, как он прошёл путь от добробата и "героя войны с Россией" до тюремной камеры.