Российским олимпийцам дали рекомендации, как отвечать на вопросы о Донбассе, Крыме, харассменте и BLM
Российским спортсменам дали инструкцию, как им отвечать на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, Black Lives Matter (BLM) и допинге во время Олимпиады в Токио. Им рекомендуют говорить, что они не сталкивались с харассментом и что Олимпиада - это не площадка для акций и жестов.
Об этом пишет "Коммерсант".
Олимпийский комитет России предупредил, что спортсменам могут поступать запросы о комментариях и интервью, но они могут быть провокационными, к этому нужно быть готовым. Также ОКР просит олимпийцев "тщательно и внимательно" относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, какие ставят лайки и оставляют комментарии.
На вопросы спортсменам предлагают отвечать следующим образом
- о политике: "No comment";
- о BLM: нужно объяснить, что отношение к движению - личное дело каждого, "но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов";
- о Крыме и Донбассе: не обсуждать, "спорт должен оставаться вне политики";
- о допинговых скандалах: спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил;
- о харассменте: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах". Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;
- о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют родину, это большая честь, и хотелось бы слышать гимн РФ.
Напомним, НОК утвердил состав Олимпийской сборной Украины на Играх в Токио, в нее вошли 158 атлетов в 25 видах.
Также мы писали о том, что японские власти официально подтвердили проведение Олимпиалы-2020 без зрителей.