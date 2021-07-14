Российским спортсменам дали инструкцию, как им отвечать на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, Black Lives Matter (BLM) и допинге во время Олимпиады в Токио. Им рекомендуют говорить, что они не сталкивались с харассментом и что Олимпиада - это не площадка для акций и жестов.

Об этом пишет "Коммерсант".

Олимпийский комитет России предупредил, что спортсменам могут поступать запросы о комментариях и интервью, но они могут быть провокационными, к этому нужно быть готовым. Также ОКР просит олимпийцев "тщательно и внимательно" относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, какие ставят лайки и оставляют комментарии.

На вопросы спортсменам предлагают отвечать следующим образом

о политике: "No comment";

о BLM: нужно объяснить, что отношение к движению - личное дело каждого, "но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов";

о Крыме и Донбассе: не обсуждать, "спорт должен оставаться вне политики";

о допинговых скандалах: спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил;

о харассменте: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах". Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;

о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют родину, это большая честь, и хотелось бы слышать гимн РФ.

Напомним, НОК утвердил состав Олимпийской сборной Украины на Играх в Токио, в нее вошли 158 атлетов в 25 видах.

Также мы писали о том, что японские власти официально подтвердили проведение Олимпиалы-2020 без зрителей.