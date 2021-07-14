В Нидерландах, которые открыли границы для вакцинированных украинцев, после ослабления карантинных ограничений число случаев Covid-19 увеличилось в шесть раз. Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом тоже вырос.

Об этом сообщает Sky News.

Количество новых случаев заражения коронавирусом выросло более чем на 500% за неделю. Рост начался после того, как в конце прошлого месяца в стране отменили почти все ограничения карантина и открыли рестораны и клубы.

При этом, по словам официальных лиц, в тех случаях, когда источник заражение можно было отследить, 37% из них произошли в заведениях общественного питания. Уровень госпитализаций за неделю вырос на 11%.

"За последнюю неделю почти 52 тысячи человек в Нидерландах дали положительный результат на COVID-19 - рост более чем на 500%", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине за последние сутки коронавирусом заразились 547 человек. Медики во всем мире заговорили о четвертой волне коронавируса, как к ней готовятся в Украине и мире подробно писала "Страна".

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