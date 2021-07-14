Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином договорились заключить соглашение о безвизе между странами.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем", - говорится в сообщении.

Напомним, весной 2021 года президент Украины подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республикой, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Согласно документу, безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР вводится для развития дружественных отношений между Украиной и Китайской Народной Республики и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Безвиз будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее мы сообщали, что недавно Украина получила безвиз с островным государством в Карибском море.

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