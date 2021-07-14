Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и КНР
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином договорились заключить соглашение о безвизе между странами.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем", - говорится в сообщении.
Напомним, весной 2021 года президент Украины подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республикой, которые въезжают в Украину с туристической целью".
Согласно документу, безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР вводится для развития дружественных отношений между Украиной и Китайской Народной Республики и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Безвиз будет действовать в течение шести месяцев.
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